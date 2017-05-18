Лавров усмотрел в блокировке на Украине российских соцсетей влияние радикалов на Киев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Последние действия Киева, в том числе запрет российских интернет-ресурсов, притеснение нацменьшинств, а также нападки на церковь, свидетельствуют о сильном влиянии радикалов на украинские власти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Эти действия показывают, что украинские власти находятся под сильнейшим влиянием самых радикальных сил в обществе", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим кипрским коллегой в четверг в Никосии.

По его словам, он имеет в виду "нападки на языки меньшинств - народов, которые живут на Украине, блокирование работы средств массовой информации и интернет-ресурсов, атаку на церковь и попытки государства вмешиваться в дела церкви".

Президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических. Данным решением вводятся санкции против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.