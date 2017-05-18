В абхазском селе после 3 лет розыска задержан убийца российских миротворцев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Абхазии задержан преступник, приговоренный к 15 годам лишения свободы за убийство двух российских военнослужащих, сообщил журналистам министр внутренних дел республики Аслан Кобахия.

"Сотрудники МВД Абхазии в селе Дурипш Гудаутского района задержали вечером 17 мая особо опасного преступника Геннадия Блабба, осужденного за вооруженное нападение в августе 2006 года на автомобиль, перевозивший зарплату для российских миротворцев, в результате чего двое военнослужащих российских миротворческих сил погибли", - сказал он.

Глава МВД напомнил, что Блабба был приговорен Верховным судом Абхазии в 2007 году к 15 годам лишения свободы.

"Осужденному удалось совершить побег в феврале 2014 года, во время его этапирования в госпиталь для проведения обследования, и после этого он находился в розыске", - сказал министр.