Полиция не нашла террористического следа в наезде на прохожих на Таймс-сквер

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полиция Нью-Йорка не квалифицирует наезд на пешеходов, который произошел в четверг на площади Таймс-сквер, как теракт, сообщают местные СМИ.

По данным телеканала CBS, который ссылается на полицию Нью-Йорка, вероятно, речь идет о вождении под воздействием алкоголя или наркотиков.

Как сообщалось ранее, машина сбила стоявших на тротуаре пешеходов на Таймс-сквер. В результате один человек погиб, еще около 20 получили ранения. Как передает телеканал Fox News, автомобиль на большой скорости сначала выехал на встречную полосу, а затем - на пешеходную зону.