Наезд на пешеходов в Нью-Йорке совершил пытавшийся уйти от полиции водитель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Наезд на пешеходов на площади Таймс-cквер в Нью-Йорке произошел после того, как 26-летний мужчина предположительно попытался скрыться на автомобиле от полиции, которая преследовала его после совершенной им попытки ограбления, сообщает американский телеканал Fox News.

По данным телеканала, прежде чем на высокой скорости наехать на пешеходов, водитель проехал семь кварталов против движения на односторонней дороге.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18 мая 2017 г.

Водитель задержан. Он ведет себя неадекватно, что может быть вызвано алкогольным или наркотическим опьянением, сообщает Fox News, отмечая, что ранее этого человека уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в результате наезда на пешеходов на Таймс-сквер погиб человек, еще 13 ранены.