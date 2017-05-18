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Самолет ВМС США провел вторую за два дня разведку у российской базы в Сирии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг осуществил очередной разведывательный полет над акваторией Средиземноморья вблизи российской военно-морской базы в сирийском порту Тартус, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение приблизительно двух часов летал около сирийского побережья, где расположена база.

Это уже второй за два дня разведывательный полет американского самолета у российской базы в Сирии.

Накануне этот же патрульный противолодочный самолет совершал разведывательный полет вдоль сирийского побережья в международном воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря. Временами он приближался на расстояние 40-50 км к побережью в районах российской военно-морской базы в Тартусе и у порта Латакия, к югу от которого расположена авиабаза ВКС РФ Хмеймим.

В минувшее воскресенье, 14 мая был зафиксирован аналогичный полет вблизи российских баз в Сирии. Западные наблюдатели предположили, что он был связан с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда доставку партии ракетного оружия.

Теги: Сирия, США, Россия, Тартус
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