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В Иране состоятся президентские выборы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Выборы президента пройдут в пятницу в Иране. Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (06:30 мск). Ожидается, что их работа завершится в 18:00 (16:30 мск). Борьбу за президентский пост, по последним данным, будут вести четыре кандидата: нынешний глава государства 68-летний Хасан Рухани, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

Всего из 1636 зарегистрированных кандидатов до выборов были допущены шесть человек. Однако ранее о решении снять кандидатуры с выборов объявили первый вице-президент Исламской республики Иран Эсхак Джахангири и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф. Для победы на выборах главы государства кандидату необходимо набрать более 50% голосов, если никто из них не наберет необходимого количества голосов, то в Иране пройдет второй тур президентских выборов.

Согласно результатам последних опросов, основная борьба за президентский пост может развернуться между действующим главой государства Рухани и экс-генпрокурором Ирана Раиси.

СМИ напоминают, что с 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что для голосования будут открыты 63 тыс. избирательных участков, за работой которых будут следить 70 тыс. наблюдателей. Он отметил, что безопасность будут обеспечивать более 350 тыс. стражей порядка.

"Мы хорошо готовы к проведению выборов, и у нас нет никаких беспокойств по этому вопросу", - добавил глава МВД Ирана.

Среда была заключительным днем, когда кандидатам разрешалось проводить предвыборную агитацию. Четверг в Иране был "днем тишины".

Западные СМИ отмечают, что эти президентские выборы станут первыми в стране с того момента, как в 2015 году было достигнуто соглашение с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе.

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф призвал всех граждан принять активное участие в президентских выборах.

"Я призываю всех иранцев, которые живут как на территории страны, так и за ее пределами, прийти на избирательные участки в пятницу. Выборы в пятницу определят наше будущее и продемонстрируют, что иранский народ выбирает путь прогресса, развития и солидарности", - сказал иранский министр иностранных дел.

Президент Ирана избирается прямым, всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Кроме того, в пятницу в Иране также пройдут выборы в городские и сельские советы.

Теги: Иран
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