ДНР обвинила Киев в сокрытии информации о 170 пленных

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В переговорном процессе об обмене военнопленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) возникла проблема: Киев отказывается предоставлять данные о 170 пленных, которые, по версии украинской стороны, якобы не хотят возвращаться домой, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на свой источник в руководстве ДНР.

"Как отметили источники "Известий" в руководстве ДНР, Киев намеренно отказывается предоставить информацию о 170 военнопленных, чтобы как можно дольше затягивать обмен и выторговать для себя максимальное количество преимуществ", - говорится в публикации.

Издание добавляет, что процесс "сдвинулся с мертвой точки, как ранее сообщала ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - ИФ), так как верификация списков уже началась. Но полноценно провести согласование общего числа пленных пока не удалось".