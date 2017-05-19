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Что случилось этой ночью: пятница, 19 мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Оппозиционер Алексей Навальный пригласил бизнесмена Алишера Усманова провести дебаты. Приглашение прозвучало в ответ на видеообращение Усманова, посвященное судебному иску к Навальному о клевете.

- Американские военные обвинили ВВС Китая в "непрофессиональном" перехвате самолета в международном воздушном пространстве. Перехваченный WC-135 Constant Phoenix совершал работу по поиску радиоактивных частиц, утверждают в Пентагоне.

- Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до ноября выполнит все условия, чтобы соответствовать всемирному кодексу. Таким образом полномочия РУСАДА могут быть восстановлены до конца года. Кроме того, заявили в ВАДА, если РУСАДА за несколько недель выполнит ряд условий, оно сможет проводить допинг-тесты. Нынешний председатель РУСАДА, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, сохранит пост только до конца месяца, но при новом председателе она сможет остаться членом наблюдательного совета.

- Сборная России по хоккею сыграет с командой Канады в полуфинале чемпионата мира.

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