Спецпрокурор по "делу России" может попросить Конгресс США сократить число публичных слушаний

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спецпрокурор по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы Роберт Мюллер вероятно попросит ограничить посвященные этой теме открытые слушания в Конгрессе, чтобы ему было легче проводить собственное расследование, пишет газета The New York Times.

В настоящее время пять различных комитетов в Сенате и в Палате представителей, включая оба комитета по разведке, проводят свои расследования о предполагаемом российском вмешательстве, напоминает газета.

"Ожидается, что Мюллер попросит Конгресс уменьшить число публичных слушаний со свидетелями, которые могут быть неотъемлемой частью его собственного расследования", - пишет The New York Times.

Издание отмечает, что замгенпрокурора США Род Розенштейн провел для сенаторов брифинг, на котором ответил на вопросы, связанные с работой спецпрокурора.

Он подчеркнул, что расследования в конгрессе могут столкнуться с серьезными препятствиями. Это связано с тем, что спецпрокурор, со своей стороны, должен определить, были ли в рамках "российского вмешательства" совершены преступления. Поэтому возможные фигуранты дела, осознавая серьезность положения, вряд ли захотят давать показания в конгрессе и добровольно передавать конгрессменам запрашиваемые документы.

Ранее стало известно, что Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.