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В Иране начались президентские выборы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Избирательные участки на президентских выборах в Иране открылись в пятницу утром по всей стране, сообщает иранское агентство ИРНА.

По информации агентства, участки для голосования закроются в 18:00 по местному времени (16:30 по Москве). Однако местные власти ранее заявили, что в случае необходимости их работа участков может быть продлена.

Борьбу за президентский пост ведут четыре кандидата: нынешний глава государства 68-летний Хасан Рухани, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

Как сообщает ИРНА, одним из первых свой голос на выборах отдал Рухани.

"Народ своим участием в выборах определит судьбу страны. Высокая явка избирателей откроет путь прогресса для нашей страны", - сказал он журналистам после голосования в Тегеране.

Раиси также проголосовал. Согласно результатам последних опросов, именно между Рухани и Раиси может развернуться основная борьба за президентское кресло.

Подсчет голосов начнется в полночь, а окончательные результаты будут объявлены в течение 24 часов после закрытия последнего избирательного участка.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли ранее сообщил, что для голосования будут открыты 63 тыс. избирательных участков, за работой которых будут следить 70 тыс. наблюдателей. Он отметил, что безопасность будут обеспечивать более 350 тыс. стражей порядка.

В пятницу в Иране также пройдут выборы в городские и сельские советы.

Теги: Иран
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