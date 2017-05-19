США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Военное командование США направило авианосец "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова для проведения учений с уже находящимся там американским авианосцем "Карл Винсон", сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

По его информации, авианосная ударная группа, возглавляемая "Рональдом Рейганом", во вторник вышла из японского порта Йокосука, где авианосец проходил техобслуживание.

В ВМС США не сообщили, как долго оба авианосца пробудут близ Корейского полуострова. Ожидается, что в итоге "Рональд Рейган" останется в этом районе после того, как миссия там "Карла Винсона" завершится. При этом японская газета "Асахи" отмечает, что, как ожидается, "Карл Винсон" будет находиться близ Корейского полуострова до июня.

CNN отмечает, что решение направить к КНДР второй авианосец США приняли на фоне роста напряженности в отношениях с Пхеньяном из-за проводимых северокорейской стороной ракетных испытаний.