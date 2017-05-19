"Россия-24" сообщила о 8 жертвах авиаудара американской коалиции в Сирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В результате удара американской коалиции по проправительственным силам в Сирии в районе Ат-Танфа погибли 8 человек, передает в пятницу "Россия-24" (ВГТРК).

В репортаже телеканала из Сирии также говорится о двух уничтоженных танках и зенитной установке.

Накануне возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным силам на юге Сирии у границы с Иорданией.

"Коалиция нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе", - говорится в заявлении коалиции, распространенном в четверг.