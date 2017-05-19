САНА сообщило о жертвах удара западной коалиции по сирийской армии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Международная коалиция во главе с США атаковала накануне на автотрассе Ат-Танф военные точки сирийской армии, есть погибшие и потери в военной технике, сообщил в пятницу сирийскому информагентству САНА военный источник.

"Международная коалиция" оправдывает эту агрессию тем, что сирийские вооруженные силы проигнорировали предупреждение остановить продвижение в данном районе. Это категорически неприемлемо", - подчеркнул источник.

Сирийская армия, по его словам, "борется с терроризмом на собственной территории, и никакая сторона не имеет права определять ход и направление ее военных операций против террористических организаций, в частности ИГ и "Аль-Каиды" (обе запрещены в РФ)".

"Сирийская армия является единственной законной силой, которая вместе со своими союзниками и друзьями противостоит терроризму", - заявил военный источник.

Накануне возглавляемая США коалиция заявила, что "нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе".

В документе подчеркивается, что перед нанесением ударов коалиция произвела предупредительные выстрелы.

В свою очередь телеканал в пятницу "Россия-24" сообщил о 8 жертвах авиаудара американской коалиции.