Адвокат Кучерена выразил надежду на прекращение в США дела Сноудена

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вслед за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, уголовное преследование которого по делу об изнасиловании был прекращено прокуратурой Швеции, может быть прекращено и дело бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, считает его адвокат Анатолий Кучерена.

"Я думаю, что время все расставляет по своим местам. Надеюсь, что в ближайшее время будет принято единственно правильное решение в отношении Эдварда Сноудена - это прекратить его уголовное преследование", - сказал "Интерфаксу" Кучерена, комментируя сообщения о том, что шведская прокуратура решила освободить Ассанжа от уголовной ответственности.

На вопрос, может ли беглый сотрудник американских спецслужб пополнить список освобожденных от уголовного преследования, в котором уже оказались бывший американский военнослужащий, информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее Брэндон) и Ассанж, Кучерена ответил: "Я очень надеюсь и верю, что здравый смысл возобладает".

"При желании президент Трамп может принять такое решение, и оно будет свидетельствовать о том, что господин Трамп, в первую очередь, заботится о правах и свободах американских граждан", - отметил адвокат.

Касаясь сходства в судьбах этих людей, оказавшихся в изоляции в связи с разоблачениями работы спецслужб, Кучерена сказал: "Что судьба Сноудена, что судьба других неравнодушных людей, которые не приемлют фальши, лицемерия, вранья с больших политических трибун американских деятелей, которые, с одной стороны, говорят высокие слова о правах человека, а исподтишка закручивают эту машину прослушки, которая работает против простых граждан - в этом, наверное, и заключается параллель в судьбах этих неравнодушных людей".

"Я думаю, что "дело Сноудена" - это тоже пшик. Убежден, что спустя какое-то время новый президент США Дональд Трамп сможет все-таки прийти к выводу, что все это миф, исключительно желание спецслужб США запятнать Эдварда, уничтожить его репутацию, а значит, увести от ответственности тех лиц, которые занимаются непосредственно прослушиванием граждан и списать все на Сноудена", - отметил адвокат.

Сноуден в бегах

Сноуден получил известность летом 2013 года, когда предоставил ряду изданий секретную информацию Агентства национальной безопасности о слежке США за коммуникациями граждан многих государств по всему миру.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Сноудена разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену также был выдан вид на жительство.

Американская сторона настаивает на том, что этот человек, опубликовавший секретные данные, должен предстать перед американским судом.