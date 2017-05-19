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В Минюсте Украины назвали дело против Сталина и Берии восстановлением исторической справедливости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Украины Павел Петренко расценил открытие украинской прокуратурой уголовного производства и уведомление о подозрении советским деятелям Иосифу Сталину и Лаврентию Берии как акт восстановления исторической справедливости.

"Украинское законодательство позволяет проводить уголовное производство даже по тем лицам, которые уже умерли, для того, чтобы реабилитировать потерпевших, установить юридически значимые факты, а речь идет о массовых преступлениях", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Петренко также заявил, что, по его мнению, у Генеральной прокуратуры Украины есть необходимая политическая воля довести это дело до конца.

Как сообщалось, украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии в совершении геноцида в связи с депортацией крымских татар. В ведомстве напомнили, что в декабре 2015 года украинская прокуратура начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Теги: Украина, Иосиф Сталин, Лаврентий Берия
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