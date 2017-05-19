Ассанж попытается получить убежище во Франции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж планирует направить Франции запрос о предоставлении ему политического убежища, заявил в пятницу его адвокат Хуан Бранко.

"Джулиан Ассанж попытается теперь покинуть посольство Эквадора в Лондоне и попросить, в частности, Францию, принять меры, чтобы принять его на своей территории, предоставить ему убежище и защитить его от преследования со стороны США", - сказал он радиостанции France info. Адвокат не уточнил, какие еще страны могут получить от его клиента запрос на предоставление политического убежища.

При этом Бранко признал, что если сейчас Ассанж попытается покинуть здание посольства, то рискует быть задержанным британскими властями, а затем - экстрадированным в США.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона по-прежнему будет вынуждена арестовать Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора, несмотря на то, что ранее прокуратура Швеции направила в суд Стокгольма запрос об отмене европейского ордера на его арест.

Суд лондонского района Вестминстер выпустил ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Полиция Лондона обязана выполнить этот ордер в случае, если он покинет посольство, говорится в заявлении полиции Лондона.

Один из адвокатов Ассанжа Мелинда Тейлор ранее заявила, что даже после того, как шведская прокуратура прекратит расследование, а суд отменит ордер на его арест, основателю WikiLeaks будет нелегко покинуть посольство Эквадора в британской столице.

"Сначала нужно получить гарантии от британских властей, что его не задержат", - заявила она.

Ассанж все обвинения отрицает и утверждает, что в случае выдачи его шведскому правосудию его экстрадируют в США. В Вашингтоне считают, что основатель Wikileaks должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.

С 2012 года Ассанж живет в Лондоне - в посольстве согласившегося предоставить ему убежище Эквадора. В случае выхода за пределы здания посольства 45-летнему Ассанжу грозит арест.