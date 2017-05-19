Сестра Кейт Миддлтон в субботу выйдет замуж

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заключительные приготовления к торжественной церемонии бракосочетания 33-летней сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон с миллионером, управляющим хедж-фондом Eden Rock Capital Management Group Джеймсом Мэттьюсом проходят в пятницу в Великобритании.

Как ожидается, церемония пройдет 20 мая в субботу в Соборе Святого Марка в Энфилде. Начало запланировано на 11:30 (13:30 по московскому времени). На церемонию прибудут около 130 особо важных гостей.

Pippa & fiancé James have been undergoing Christian pre-marital counselling sessions, under recommendation of Carole Middleton. Let the countdown begin! In 20 days Pippa will walk down the aisle! #pippamiddleton #jamesmatthews Публикация от Pippa Middleton (@pippamidleton) Май 1 2017 в 7:15 PDT

После церемонии новобрачные отправятся в Баклбери, где живут родители Миддлтон, - там пройдет неофициальная часть. Британские СМИ отмечают, что при особняке есть сад площадью 18 акров. На неделе в саду был установлен стеклянный павильон, доставленный из Бельгии. Гости смогут угоститься всевозможными канапе и шампанским перед тем, как пройдет свадебный завтрак.

Приглашенные

Как сообщалось ранее, племянница Пиппы Миддлтон принцесса Шарлотта пойдет к алтарю, разбрасывая лепестки цветов из корзинки, а ее племянник - принц Джордж - поднесет жениху и невесте на подушечке кольца.

Ранее Кейт Миддлтон уже выразила беспокойство в связи с поведением детей, заявив, что "надеется, что они будут вести себя хорошо, но в этом возрасте ничто нельзя предсказать".

Как пишет британская пресса, крайне маловероятно, что Кейт Миддлтон будет подружкой невесты на свадьбе. Подружки невесты - по традиции незамужние девушки брачного возраста.

Помимо герцогини Кембриджской с принцем Уильямом и детьми на свадьбе ожидается и принц Гарри. Известно, что он был приглашен на торжество вместе со своей возлюбленной американской актрисой Меган Маркл.

При этом ранее сообщалось, что Миддлтон и ее жених планировали придерживаться правила "нет кольца - нет приглашения", подразумевающего, что спутников приглашенных, не связанных с ними брачными узами, на церемонию звать не станут. Однако ранее неназванные источники сообщили британским СМИ, что Маркл также приглашена на свадьбу.

Шафером жениха станет его младший брат Спенсер, известный, в частности, по реалити-шоу Made in Chelsea. Его девушка - модель Вог Вильямс - на церемонию не приглашена. Брат жениха прославился тем, что однажды признался, будто имел сексуальные отношения с 1 тыс. женщин.

Каким же будет платье?

Главной тайной церемонии как всегда остается платье невесты. Британские СМИ гадают, в чьем же наряде предстанет в субботу Пиппа Миддлтон. По некоторым данным, близ дома Миддлтон был замечен британский дизайнер Жиль Дикон. Его с ассистентом видели с большими сумками, в которых, по мнению журналистов, легко поместилось бы свадебное платье.

Другой вероятный автор свадебного платья - дизайнер Аманда Уэйкли, одежду которой, как известно, предпочитает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Прической Миддлтон займется личный стилист герцогини Кембриджской Аманда Кук Такер, которую на этой неделе видели в доме невесты.

По оценкам экспертов, стоимость свадьбы Миддлтон и Мэттьюса может достичь 250 тыс. фунтов стерлингов, что в 15 раз превышает стоимость среднестатистической британской свадьбы.

На свой девичник невеста вместе с небольшим числом подруг отправилась кататься на лыжах на горнолыжный курорт Мерибель во Франции. В числе приглашенных была и Кейт Миддлтон.

Дружба и помолвка

Мэттьюс сделал предложение своей возлюбленной в июне 2016 года. К тому моменту пара была вместе около года, а до этого они дружили более 10 лет.

На помолвку Мэттьюс преподнес возлюбленной бриллиантовое кольцо стоимостью от 150 до 200 тыс. фунтов. Бриллиант в четыре карата выполнен в огранке ашер, а вокруг него бриллианты поменьше. Известно, что украшение было изготовлено на заказ в мастерской ювелира Робинсона Пэлхама.