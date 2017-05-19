Япония подняла истребители после обнаружения у спорных островов китайского дрона

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Истребители Сил самообороны Японии были подняты по тревоге после того как в районе спорного архипелага Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море был замечен китайский беспилотник. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции министр обороны Японии Томоми Инада.

"Этот инцидент ведет к эскалации ситуации и является абсолютно неприемлемым", - сказала она. - Мы расцениваем его как серьезное нарушение японского суверенитета".

По версии Токио, беспилотник сопровождал один из четырех китайских патрульных кораблей, которые ранее вошли в акваторию Сэнкаку - зону, которую Япония считает своими территориальными водами.

В качестве ответа Силы самообороны Японии отправили в этот район два истребителя F-15 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации E-2C.

МИД Японии выразил протест Китаю в связи с этим инцидентом.

В свою очередь в МИД КНР заявили, что этот беспилотник был запущен не военными, а СМИ для воздушной съемки.

"Это была не акция военного характера, о чем заявляли некоторые СМИ", - заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чунъин.

Она подчеркнула, что острова Дяоюйдао являются территорией КНР, поэтому китайские военные имеют полное право проводить там патрулирование, и добавила, что Китай не может принять протесты Японии.

Япония и Китай ведут территориальный спор вокруг островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.