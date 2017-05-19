Испанские власти запросили у Каталонии план референдума о независимости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Испании попросили главу автономного сообщества Каталонии Карлеса Пучдемонта предоставить испанскому парламенту план проведения регионального референдума о независимости, запланированного каталонцами на сентябрь, сообщило агентство АР.

Испанские власти объяснили запрос тем, что потенциальная независимость Каталонии повлияет на всю Испанию и потребует внесения изменений в ее конституцию.

В сообщении говорится, что запрос был направлен из-за жалоб каталонских властей на то, что Мадрид якобы отказывается от обсуждения вопроса выхода автономного сообщества из состава Испании.

AP напоминает, что отношения между Мадридом и региональным каталонским правительствами резко ухудшились в связи с этим вопросом.

В 2016 году глава Каталонии Карлес Пучдемонт пообещал провести референдум в сентябре 2017 года, независимо от того одобрит ли это решение центральное правительство в Мадриде. Большинство депутатов парламента Каталонии высказались за проведение очередного референдума по отделению от Испании.

В ноябре 2014 года Каталония провела неофициальный референдум о независимости после того, как Мадрид отверг предложение об официальном голосовании. Свыше 80% голосовавших тогда высказались за независимость, однако в референдуме, носившем символический характер, участвовали всего 2,3 млн человек из зарегистрированных 6,3 млн каталонских избирателей.