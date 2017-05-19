Американский суд предъявил новые обвинения российскому хакеру Селезневу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральный суд в американском штате Джорджия предъявил новые обвинения в кибермошенничестве российскому хакеру Роману Селезневу, говорится в отчете, распространенном в пятницу министерством юстиции США.

"Жителю Владивостока Роману Селезневу предъявлены обвинения в кибермошенничестве, связанные с взломом и кражей банковских данных RBS Worldplay, компании по обработке платежей, расположенной в Атланте (штат Джоржия)", - говорится в отчете министерства юстиции. Кроме того, в отчете говорится о 13 предполагаемых сообщниках Селезнева, среди которых два гражданина РФ - Виктор Плещук и Евгений Аникин, а также граждане Эстонии, Молдовы, Украины, Нигерии и США.

Ранее сообщалось, что американский суд приговорил Селезнева к 27 годам заключения. По данным обвинения, он "заработал как минимум $170 миллионов. на краже более двух миллионов номеров кредитных карт и продавая их на черном рынке". Суд присяжных в США признал хакера виновным по 38 пунктам из 40, предъявленных ему. Ему грозило более 30 лет лишения свободы.

Сам Селезнев полностью признал вину. Ранее он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.

Россиянина арестовали на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США. При его задержании полиция обнаружила украденные номера 1,7 миллиона банковских карт, всего он нанес урон около 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 миллионов. Впоследствии Селезнева доставили на частном самолете на Гуам, где находится военная база США, а затем - в Сиэтл.