Чиновник из Белого дома стал фигурантом дела о связях Трампа с Россией

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Расследование правоохранительных органов о предполагаемых связях между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и Россией вышло на действующего высокопоставленного чиновника Белого дома, утверждает газета Washington Post.

Как сообщила газета в пятницу со ссылкой на неназванные источники, следствие "идентифицировало действующего чиновника Белого дома в качестве значимого подозреваемого, что свидетельствует о том, что расследование достигло высших уровней правительства".

В публикации утверждается, что речь идет о высокопоставленном советнике Белого дома, близком к президенту США.

Кроме того, отмечает газета, по-видимому, расследование входит в "более активную фазу", и если ранее следствие велось непублично, то теперь могут последовать судебные повестки. "Интенсивность следствия, как ожидается, повысится в ближайшие недели", - отмечается в публикации.