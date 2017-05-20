CNN сообщил о признании российских чиновников во влиянии на Флинна

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Телеканал CNN сообщил, что российские чиновники в частных разговорах хвастались тесными отношениями с бывшим советником президента Дональда Трампа Майклом Флинном и способностью влиять на главу США.

Как сообщили источники канала, некоторые сотрудники американской разведки сильно обеспокоились этими словами и сделали все возможное, чтобы ограничить количество важной информации, которую мог бы получить Флинн. Один из бывших работников администрации Барака Обамы сказал, что Флинна рассматривали как проблему для национальной безопасности.

Ранее Майкл Флинн был отправлен в отставку за то, что скрыл от конгресса свои встречи с послом России в США Сергеем Кисляком.