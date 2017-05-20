В мире

Россия исполнила военные контракты с Венесуэлой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия завершила исполнение крупных контрактов по поставке оружия и военной техники Венесуэле, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Анатолий Пунчук.

"На сегодняшний день все крупные контракты с Венесуэлой исполнены. Венесуэльской стороне поставлено все законтрактованное имущество, российская сторона полностью выполнила взятые на себя обязательства", - сказал он в Лиме на оборонной выставке СИТДЕФ-2017.

Ранее СМИ сообщали, что Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности - ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" разработки и производства концерна ПВО "Алмаз-Антей". Кроме того, Каракас, по некоторым данным, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80. Сумма контрактов оценивалась в $11 млрд.

В Перу с 18 по 21 мая проходит 6-я международная выставка оборонных технологий, вооружений и систем для предотвращения стихийных бедствий СИТДЕФ-2017. Под эгидой организатора российской экспозиции (АО "Рособоронэкспорт") на выставке разместились стенды восьми российских организаций, семь из которых представят продукцию военного назначения.

Теги: Венесуэла
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