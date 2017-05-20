На военных учениях в Эстонии произошло третье за неделю ЧП

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На проходящих в Эстонии крупнейших учениях "Весенний шторм" произошел третий за неделю инцидент.

Как сообщил департамент полиции, в пятницу на северо-востоке страны в кювет вылетел бронетранспортер. Пострадали 35-летний водитель и еще один находившийся в бронемашине 33-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу в городе Раквере (Rakvere).

Ранее, в среду, автомобиль Сил обороны Эстонии радиоантенной задел линию электропередачи и сгорел. Пострадали три человека, один из них серьезно.

А во вторник тронувшийся задним ходом грузовой автомобиль наехал на резервиста, отражавшего за его прикрытием "атаки" условного противника.

Учения "Весенний шторм" проходят в Эстонии с 8 по 25 мая. В них принимают участие 9 000 человек, в том числе около 2000 - представители 15 стран НАТО и государств-партнеров.

23 мая на учениях начнутся учебные бои с применением танков, боевых машин пехоты и иной тяжелой бронетехники.