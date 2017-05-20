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Пекин отверг обвинения США в непрофессионализме их военных летчиков

Пентагон заявлял, что два Су-30 приблизились к американскому военному самолету на 45 метров

Пекин отверг обвинения США в непрофессионализме их военных летчиков
Самолет WC-135 Constant Phoenix
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай отверг обвинения, выдвинутые ранее Вашингтоном, в том, что два их истребителя совершили "непрофессиональный" перехват самолета США, сообщает The Japan Times.

Ранее в американских ВВС заявили, что два Су-30 действовали непрофессионально в отношении их самолета WC-135 Constant Phoenix в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем.

Основной задачей американского самолета является обнаружение радиации в атмосфере. Ранее самолет использовался для обнаружения доказательств возможных ядерных испытаний Северной Кореей. Как заявили в Пентагоне, на момент перехвата в среду 17 мая самолет выполнял рутинное патрулирование.

Однако в заявлении китайского минобороны говорится, что пилоты Су-30 "действовали профессионально и безопасно".

"Основная причина, по которой возникает недопонимание в связи с безопасностью между военными самолетами и кораблями США и Китая возникают из-за того, что американские военные самолеты и корабли часто ведут разведку близ территории Китая. Надеемся, что Вашингтон прекратит соответствующую разведку, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", - говорится в заявлении военного ведомства Китая.

Между тем CNN со ссылкой на источники в Пентагоне заявлял, что китайские истребители приблизились к американскому самолету на расстояние в 45 метров, а один из Су-30 пролетел над WC-135 Constant Phoenix кверху днищем.

Теги: США, Китай, Пентагон, Су-30
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