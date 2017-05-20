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ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты, унесшие жизнь 35 человек в Ираке, сообщают в субботу европейские СМИ.

В Багдаде в ночь на субботу террористы-смертники подорвали заминированный автомобиль в районе КПП сил безопасности, в результате чего погибли 24 человека, а 20 были ранены.

Кроме того, в городе Басра, на юге Ирака, смертник взорвал установленную в его машине бомбу, что привело к гибели 11 человек и ранению еще 30.

Теги: Ирак, ИГ
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