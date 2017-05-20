Лавров опроверг данные СМИ об обсуждении отставки главы ФБР с Трампом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения СМИ о том, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР.

"Мы эту тему вообще не затрагивали", - сказал он в субботу журналистам в Никосии, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета New York Times написала со ссылкой на неназванного американского чиновника о якобы разговоре Трампа с Лавровым на встрече в Вашингтоне 10 мая об экс-директоре ФБР.

Президент США 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование предполагаемых "связей с Россией" команды Трампа. Белый дом объяснил это решение тем, что бывший глава ФБР утратил доверие главы государства.