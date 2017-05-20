В Сирии завершится эвакуация оппозиционных боевиков из Хомса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Стартовавшая около двух месяцев назад операция по эвакуации вооруженных сторонников оппозиции из сирийского города Хомс завершается в субботу, передает агентство Associated Press.

В течение дня квартал Аль-Ваэр должна покинуть последняя группа боевиков и членов их семей.

По информации как сирийского государственного телевидения, так и самих оппозиционеров, отъезд этих людей уже идет.

Губернатор провинции Хомс Талал Барази отметил, что как только все бойцы оппозиции покинут Аль-Ваэр, туда вступят правительственные войска. Таким образом, военные восстановят контроль над всей территорией города. Кроме того, по данным ряда очевидцев, в некоторых частях Аль-Ваэра уже находятся сотрудники военной полиции РФ.

В соответствии с соглашением, в рамках которого проводится эвакуация, боевиков отвезут из Хомса на территории, подконтрольные противникам президента Сирии Башара Асада.