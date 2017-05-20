Тиллерсон назвал историческими результаты визита Трампа в Саудовскую Аравию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал успешным и потому может считаться исторически важным, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Это историческое событие (в двусторонних отношениях - ИФ)", - приводят американские СМИ слова находящегося в Эр-Рияде главы госдепа. Он подчеркнул, что сторонам удается развивать стратегическое и экономическое партнерство.

По мнению Тиллерсона, крупное соглашение о поставках американского вооружения в Саудовскую Аравию позволит этой стране в меньшей степени зависеть от военной поддержки США.

Как сообщалось, Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашение о поставках оружия из США на сумму около $110 млрд. "Этот пакет вооружений и услуг по его обслуживанию в долгосрочной перспективе поможет обеспечивать безопасность Саудовской Аравии и района Персидского залива в условиях, когда нужно противостоять Ирану и связанным с ним угрозами", - отмечается в пресс-релизе госдепа США.

"Кроме того, это укрепит возможности Эр-Рияда в том, что касается обеспечения собственной безопасности и позволит продолжать участвовать в контртеррористических операциях в своем регионе, тем самым, уменьшая нагрузку на американскую армию", - сообщает госдепартамент.

В пресс-релизе поясняют, что подписанное соглашение касается пяти пунктов. Первый - охрана границы и борьба против терроризма, подразумевает поставку бронетехники, артиллерии, вертолетов и подготовку военных к работе с новой техникой.

Второй - безопасность в море и в прибрежных зонах. В данном случае речь идет о покупке боевых кораблей прибрежной зоны, патрульных катеров, вертолетов и необходимых им систем вооружений.

Третий пункт - модернизация ВВС. По этому направлению планируется модернизировать уже существующую технику. Кроме того, среди прочего, Саудовская Аравия получит боевые и транспортные самолеты, оборудование для сбора разведданных.

Четвертый пункт - система ПВО и ПРО. Саудовской Аравии поставят ракеты "Пэтриот" и системы ПРО THAAD.

Наконец, пятый пункт касается связи и кибербезопасности. США поставят Эр-Рияду оборудования, чтобы модернизировать систему военной связи и улучшить механизмы командования войсками и координации их действий.