Митрополит Илларион подпишет договор о временной передаче России частицы мощей Николая Чудотворца

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Иларион (Алфеев) и архиепископ итальянского города Бари Франческо Какуччи в воскресенье утром подпишут специальный договор об условиях временной передачи России части мощей святителя Николая.

"Это договор, в котором прописываются условия, на которых частица мощей святителя Николая будет доставлена в Россию. Наша обязанность заключается, во-первых, в том, чтобы бережно хранить эту частицу, а во-вторых, чтобы её вернуть на прежнее место в храме святителя Николая", - сообщил журналистам митрополит Иларион.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года. Впервые за 930 лет православные россияне смогут прикоснуться к святыне на территории РФ. Часть мощей будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая - накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.