Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев расценил как "шантаж депутата" ответ российского отделения Transparency International на предложение Натальи Поклонской проверить эту организацию, а также ФБК Алексея Навального, на предмет коррупции. В Transparency International отреагировали, пообещав заняться доходами самой Поклонской.

- Более семи тысяч человек подписали размещенную на сайте Change.org петицию с требованием депортировать из Мексики россиянина Алексея Макеева, который находится в состоянии комы после конфликта с местными жителями. Гражданин РФ, получивший в Мексике вид на жительство, выкладывал в YouTube ролики националистического содержания, в которых призвал убивать мексиканцев.

- С 2010 по 2012 год ЦРУ лишилось около 20 своих информаторов в Китае, все они были убиты или арестованы, пишет в субботу New York Times. Источники издания описали положения американской разведки в КНР как худшее за последние десятилетия. Китайским властям удалось разрушить агентурную сеть, которая создавалась годами.