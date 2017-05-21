Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко

Татьяна Москалькова написала обращение о помиловании на имя президента США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в этой стране.

"Я написала обращение о помиловании на имя президента страны Трампа", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Уголовное дело и арест

Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в столице Либерии сотрудниками Агентства национальной безопасности республики по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже летчик был передан в руки сотрудников американского управления по борьбе с распространением наркотиков на основании ордера на арест, который был выдан судом в США.

Российские власти считают, что арест был незаконен, и обвиняют американские спецслужбы в тайном вывозе российского гражданина на территорию США.

7 сентября 2011 года суд в США приготовил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.