На Запорожской АЭС автоматически отключился один из энергоблоков

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Энергоблок №1 Запорожской АЭС в 15:09 воскресенья действием автоматики был отключен от сети и сейчас специалисты выясняют причины срабатывания автоматики, сообщает пресс-служба украинской компании "Энергоатом".

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2тыс. 670 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в обнародованном около 17:00 сообщении.

В информации отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.