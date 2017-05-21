Москва ответила на запрос США о вмешательстве в выборы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона ответила на все вопросы, поступившие из США в связи с обвинениями в адрес РФ во вмешательстве в выборы президента Америки, а также во взломе серверов Демократической партии, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

"Российские профильные ведомства своевременно реагируют на все поступающие от иностранных партнеров запросы. Поэтому ответ был дан сразу же, в ноябре. Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ. Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее", - сказал Храмов в интервью "Коммерсанту", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

Он отметил, что первый запрос поступил лишь за неделю до ноябрьских выборов в США.

"Второй запрос, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. На него был оперативно дан развернутый ответ", - отметил О.Храмов, добавив, что большое запросов от американской стороны не было.

Говоря о содержании российских ответов, он сообщил, что в запросах "были конкретные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана".

"Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, РФ не вмешивается во внутренние дела других государств, включая, естественно, и их избирательные процессы. Есть примеры вмешательства некоторых стран в наши внутренние дела, но это уже другой вопрос", - отметил Храмов.