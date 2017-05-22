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Совет ЕС даст "зеленый свет" переговорам по Brexit

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет министров ЕС по общим вопросам соберется в понедельник в Брюсселе в составе 27 государств для принятия постановления о разрешении открыть переговоры с Великобританией о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза и поручении их проведения Еврокомиссии.

"Министры также примут директивы по переговорам, которые послужат мандатом для Комиссии на период этой работы", - сообщается в материалах к заседанию Совета ЕС. Эти решения, напоминают в Брюсселе, опираются на рекомендации Еврокомиссии, выдвинутые 3 мая 2017 года, и на руководящие указания Европейского Совета по статье 50 договора о Евросоюзе от 29 апреля 2017 года. Таким образом, Совет ЕС окончательно откроет 22 мая путь к переговорам с Великобританией на основании ее уведомления о намерении выйти из ЕС в соответствии со статьей 50.

Участники совещания также приступят к подготовке июньского Европейского Совета в том, что касается статьи 50, и рассмотрят проект повестки дня этого предстоящего саммита ЕС.

Кроме того, Совет ЕС примет решение об учреждении специальной рабочей группы в составе представителей 27 государств (без Великобритании), которая будет оказывать помощь Совету ЕС и Комитету постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) по всем вопросам выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Затем, в ходе рабочего обеда, министры проведут обобщенную дискуссию по Brexit с первым заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом, главой переговорщиков ЕС Мишелем Барнье и представителем Европарламента по переговорам о выходе Великобритании Ги Верхофстадтом.

В связи с заседанием данного Совета ЕС в Брюсселе напоминают о поэтапном подходе, который предусматривает, что на первом этапе переговоров планируется установить полную ясность и обеспечить возможную юридическую безопасность процесса, а также определить условия, согласно которым Соединенное Королевство отделяется от Евросоюза. После того, как Европейский Совет сочтет, что на первом этапе достигнут удовлетворительный прогресс, сможет начаться второй этап переговоров.

Директивы, которые 22 мая примет совет, предназначены для первого этапа переговоров. Эти директивы определяют приоритеты по тем вопросам, которые рассматриваются как обязательные для упорядоченного выхода Великобритании.

Это, в частности, касается прав граждан, урегулирования финансовых аспектов и ситуации с Ирландией, а также тех вопросов, по которым существуют "риски юридической неопределенности" в связи с Brexit. В директивах будет изложена позиция ЕС по переговорам на основе руководящих указаний Европейского Совета 29 апреля 2017 года.

В этих указаниях Евросовет заявляет, что ЕС в составе 27 стран останется единым и будет в ходе переговоров выступать единым блоком. Европейские лидеры подтвердили свое желание видеть в будущем Великобританию как близкого ЕС партнера, уточнив при этом, что любое будущее соглашение с Лондоном должно основываться на равновесии прав и обязанностей и обеспечивать равноправные условия.

В документе Евросовета подчеркивается, что целостность единого рынка должна быть сохранена, а это означает, что "четыре свободы единого рынка" (свобода передвижения товаров, свобода передвижения людей, свобода передвижения услуг и свобода передвижения капитала) неразделимы и не могут быть предметом "выбора по меню", то есть страна, не входящая в союз, не может иметь те же права и пользоваться теми же преимуществами, которыми располагает государство-член ЕС.

Как неоднократно уточняли в Брюсселе, переговоры смогут начаться после парламентских выборов в Великобритании, намеченных на 8 июня.

Теги: Великобритания, Евросоюз
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