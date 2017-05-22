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The Guardian узнал правила Facebook относительно допустимых постов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Британская The Guardian выяснила, какими правилами руководствуются сотрудники Facebook, решая, допускать ли публикацию того или иного поста.

Журналисты изучили более 100 внутренних справочников и инструкций с рекомендациями по модерированию содержания соцсети.

Facebook всегда серьезно относился к таким темам, как разжигание ненависти, пропаганда жестокости, расизм и терроризм, но репортеры The Guardian обнаружили даже руководства по модерированию материалов, касающихся договорных матчей и каннибализма.

Издание приводит слова источника внутри компании, который констатирует, что Facebook не может нормально контролировать содержание постов в соцести, поскольку она растет слишком быстро, а модераторы порой имеют лишь 10 секунд на то, чтобы принять решение.

Вот лишь некоторые ограничения, установленные руководством Facebook.

Записи с высказываниями "Пристрелите Трампа" должны удаляться, поскольку он глава государства и входит в число особо охраняемых лиц. При этом фразы из серии "Отвали и сдохни" или "Давайте побьем толстяков" не считаются угрозой.

Видеокадры чьей-либо смерти, даже самые жестокие, особо помечаются, но не всегда удаляются, так как они могут помочь привлечь внимание к таким серьезным проблемам, как психические расстройства.

То же касается и некоторых фотографий жестокого обращения с детьми - если речь не идет о совращении или изнасиловании, - их могут оставить и не удалить.

Разрешены видеокадры абортов, но только без непосредственного изображения обнаженного тела. Можно также публиковать "самодельные" изображения обнаженного тела или полового акта, но при этом созданные на компьютере изображения секса запрещены.

Facebook разрешает пользователям транслировать процесс нанесения увечий самому себе, потому что соцсеть "не хочет наказывать людей, находящихся в стрессовой ситуации".

Пользователи, имеющие более 100 тысяч подписчиков считаются публичными фигурами, и они не получают той степени защиты, которая предоставляется частным лицам.

Теги: Facebook
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