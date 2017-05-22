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Официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

Граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза с 11 июня

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Официальный вестник ЕС в понедельник обнародовал решение о безвизовом режиме для граждан Украины.

Таким образом, граждане Украины смогут въезжать в страны Евросоюза через 20 дней - с 11 июня.

7 мая председатель Европарламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты подписали законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины. На церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины. Трехсторонние консультации между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершились 1 марта.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках консультаций. "Соглашение предусматривает освобождение от виз украинских граждан, которые направляются на территорию ЕС на срок до 90 дней в течение любого периода в 180 дней", - было сказано в коммюнике, распространенном пресс-службой Совета ЕС.

9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых отменяются визовые требования.

6 апреля депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам. Состоявшееся голосование означает, что украинские обладатели биометрических паспортов смогут посещать страны ЕС в течение срока до 90 дней в рамках периода в 180 дней с туристическими, профессиональными или иными целями, но при этом они не имеют права на работу в Евросоюзе.

Таким образом, после утверждения Советом ЕС документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальты) и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Теги: Украина, ЕС
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