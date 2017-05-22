Трое альпинистов погибли при восхождении на Эверест

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Три альпиниста погибли во время попытки покорить Эверест, еще один человек пропал без вести, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Погибшие - граждане США, Словакии и Австралии. Все они осуществляли восхождение по отдельности.

Четвертый альпинист из Индии пропал в субботу вечером после того, как начал спуск с вершины. Ведутся поисково-спасательные работы, задействован вертолет.

Отмечается, что возможной причиной гибели трех альпинистов могли стать плохие погодные условия, в частности, сильные порыва ветра.

Ранее в этом году при попытке покорить Эверест погибли два человека - 40-летний швейцарец и 85-летний непалец.