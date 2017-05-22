Жизни 600 тыс. детей оказались под угрозой из-за проблем с финансированием программы ООН

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли заявил, что сотни тысяч детей в мире рискуют умереть от голода ввиду проблем с финансированием этой организации, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его словам, около 600 тыс. детей "грозит смерть от голода" в случае, если не будут найдены пути ликвидации "пробелов" в финансировании ВПП.

Бисли, который ранее был губернатором американского штата Южная Каролина, также сообщил, что будет использовать все свои связи с Вашингтоном, чтобы предотвратить сокращения финансирования ВПП со стороны США.