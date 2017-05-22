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Сторожевой корабль "Сметливый" вошел в Средиземное море

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Сметливый" в понедельник днем, пройдя Черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщают местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ "Интерфаксу" сообщили, что фрегат направляется на усиление эскадры ВМФ РФ в Средиземном море.

"Корабль войдет в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне, где в настоящий момент действуют до 10 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ, в том числе новейшие фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", - сказали в пресс-службе.

Накануне в Средиземное море также вошел большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков", направляющийся с грузом в Сирию. Это уже шестой поход БДК "Николай Фильченков" в Сирию в текущем году.

Теги: Минобороны, ВМФ РФ, Сметливый
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