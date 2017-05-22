В Стамбуле открыли мемориальную доску убитому послу РФ в Турции Карлову

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной послу России в Турции Андрею Карлову, который был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Главу правительства России сопровождали вице-премьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев и временный поверенный в делах России в Турции Сергей Панов.

Медведев возложил к мемориалу цветы - букет красных роз, повязанных черной лентой. Затем участники церемонии почтили память посла минутой молчания.

Доска размещена на втором этаже здания консульства в галерее, где вдоль стены развешены портреты послов Российской Империи, работавших в этом здании.

До этого премьер осмотрел здание генерального консульства России в Стамбуле. Сотрудник консульства рассказала премьеру об истории здания с года основания до переезда посольства России в Анкару, в том числе и о посольской миссии в Стамбуле Михаила Кутузова.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки. По данным МВД Турции, в российского дипломата стрелял полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен спецназом. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

Здание российского генконсульства в Стамбуле, ранее называемое посольским дворцом, имеет многовековую и драматическую историю.

Земельный участок, на котором расположено генконсульство, был приобретен еще в середине 18 века. Начиная с 1767 года, русская дипмиссия дважды полностью уничтожалась пожарами.

Нынешнее здание строилось в первой половине 19 века уроженцем Швейцарии, архитектором Гаспаром Фоссати, раннее спроектировавшим здание Петербургского дворянского собрания и затем руководившим реставрацией собор Святой Софии в Константинополе.

Существует предание, что посольский комплекс в Стамбуле сооружался на земле, привезенной на кораблях из России по личному указанию Екатерины II.

Чугунные ворота, гербы и решетки для здания были изготовлены на металлургическом заводе в Луганске по специальному заказу.

Здание, построенное в стиле русского классицизма, вновь сильно пострадало в результате землетрясения в 1894 году, а затем во время урагана 1905 года. На сегодняшний день настенная роспись во дворце, выполненная итальянским декоратором Форкари, полностью утрачена.

Фасад здания получил свой современный облик после реставрации в 1921 году, последние масштабные работы в здании Генконсульства проводились в начале 2000-х годов.

Во время Первой мировой войны, когда отношения России и Турции были разорваны, российские дипломаты покинули посольство в Константинополе. В 1919 году здесь располагалось руководство "белого движения" и отделение помощи русским беженцам. После окончательного поражения "белых" в 1920 году в здании российской дипмиссии свой штаб разместил барон Врангель, здесь он проводил собрания созданного в апреле 1921 года правительства в изгнании - Русского совета.

После образования в Турции республики столица была перемещена в Анкару, а в Стамбуле в посольском дворце начало функционировать генконсульство.