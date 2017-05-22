Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
В мире

Самолет ВВС США провел разведку у северо-западных границ России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американский военный самолет в понедельник днем совершил разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным BALSA55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов вел радиотехническую разведку вблизи российских границ, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он курсировал над северо-востоком Эстонии по линии город Тарту - Финский залив, временами приближаясь к российской границе на расстояние около 60 км.

Теги: Россия, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Обвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делу
Ранее власти Турции сообщали, что обвиняемый в убийстве Олега Пешкова подтвердил свое участие в обстреле пилотов в 2015 годуПодробнее
Генпрокурор Испании пообещал изучить законопроект об отделении КаталонииГенпрокурор Испании пообещал изучить законопроект об отделении Каталонии
По данным испанских СМИ, если Мадрид запретит проводить референдум о независимости, закон вступит в силу немедленноПодробнее
Трое альпинистов погибли на ЭверестеТрое альпинистов погибли на Эвересте
Еще один считается пропавшим без вестиПодробнее
КНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действияКНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия
За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен ЫнПодробнее
Экипаж МКС заменит компьютер в открытом космосеЭкипаж МКС заменит компьютер в открытом космосе
Вышедшее из строя устройство контролирует основные системы США на борту станцииПодробнее
Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика ЯрошенкоРоссийский омбудсмен попросила Трампа помиловать летчика Ярошенко
Татьяна Москалькова написала обращение о помиловании на имя президента СШАПодробнее
Идентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX векаИдентифицированы найденные в Турции останки офицера русской армии XIX века
Как выяснили турецкие эксперты при помощи российских коллег, подполковник Карл Карлович Ржепецкий служил в 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпусаПодробнее
Обрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе ЭверестОбрушилась знаменитая ступень Хиллари на горе Эверест
Преодолевать этот участок при восхождении станет проще, но проблема очередей из альпинистов остаетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Гости 70-го Каннского кинофестиваля11 фото
22 мая
Гости 70-го Каннского кинофестиваля
Billboard Music Awards8 фото
22 мая
Billboard Music Awards
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииВ миреОбвиняемый в убийстве российского летчика Челик осужден на 5 лет по другому делуСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентябряВ РоссииСуд взыскал с Киркорова 500 тысяч рублей по иску банка
Медведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам года
Умер спортивный комментатор Владимир Перетурин
МПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Самолет ВВС США провел разведку у северо-западных границ России
Россия потребовала вернуть посты полиции у посольства РФ в Париже
Московский НПЗ подтвердил данные Росприроднадзора о выбросах диоксида серы
В Стамбуле открыли мемориальную доску убитому послу РФ в Турции Карлову
Станцию метро "Ховрино" достроят к концу года
Ford сменил главу компании
ФАС уличила поставщиков компьютеров ФНС, ФТС и ПФР в антиконкурентном сговоре
Тульский "Арсенал" потребует от "Спартака" возместить ущерб от действий фанатов
В Кремле не изменили отношения к делу украинца Сущенко после письма его сына
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи