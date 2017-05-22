Самолет ВВС США провел разведку у северо-западных границ России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американский военный самолет в понедельник днем совершил разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным BALSA55, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов вел радиотехническую разведку вблизи российских границ, находясь в воздушном пространстве Эстонии. Он курсировал над северо-востоком Эстонии по линии город Тарту - Финский залив, временами приближаясь к российской границе на расстояние около 60 км.