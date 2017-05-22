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АР сообщило об отказе Флинна от дачи показаний в комитете Сената

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экс-советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн откажется давать показания по "делу об РФ", а также не станет предоставлять запрошенные документы, для чего воспользуется Пятой поправкой, сообщает в понедельник агентство AP со ссылкой на собственные источники.

По его данным, официально Флинн в письменном виде уведомит комитет о своем решении позже в понедельник.

Пятая поправка гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя, а также о том, что государство "не имеет права изымать частную собственность без справедливого вознаграждения".

На прошлой неделе глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр сообщил, что Флинн отказывается давать показания в Конгрессе.

Ранее Флинн работал в администрации Обамы в качестве шефа военной разведки.

Трамп назначил Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с обвинениями в причастности к якобы состоявшемуся российскому вмешательству в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.

Теги: США, Майкл Флинн
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