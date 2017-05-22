Лабораторный модуль "Наука" запланировали отправить на МКС осенью 2018 года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - На космодроме Байконур готовятся отправить на Международную космическую станцию (МКС) многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" уже следующей осенью, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Модуль ждут на космодроме. Несмотря на возможные накладки с доставкой и около года на подготовку, уже в сентябре-октябре 2018 года он может быть запущен", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что модуль готовился к запуску лишь в декабре 2018 года.

МЛМ "Наука" - один из предполагаемых модулей российского сегмента Международной космической станции, создаваемый ГКНПЦ им. М.В Хруничева на основе дублёра модуля "Заря" - ФГБ-2. МЛМ "Наука" должен стать одним из самых больших модулей на всей Международной космической станции.

С помощью специальной шлюзовой камеры, установленной на одном из боковых портов МЛМ, и европейского манипулятора ERA может производиться перенос оборудования и материалов из герметичной части станции на её поверхность, без необходимости осуществлять выход в открытый космос. Шлюзовая камера была доставлена на МКС вместе с малым исследовательским модулем "Рассвет" в ходе предпоследнего полёта шаттла "Атлантис" в 2011 году. Также модуль "Наука" будет оснащён санузлом.

По возможности на МЛМ должны обеспечиваться условия для выполнения коммерческих проектов с целью привлечения внебюджетных средств, в том числе в виде инвестиций, предназначенных для завершения создания изделия и введения его в эксплуатацию.