Полиция Индонезии арестовала 141 посетителя "гей-вечеринки"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Индонезийская полиция арестовала 141 мужчину за посещение мероприятия в одной из саун Джакарты, которое правоохранители назвали "гей вечеринкой. "

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на полицию, гости вечеринки, среди которых один британец и один сингапурец, заплатили по 185 тысяч рупий ($14)

Как напоминает издание, гомосексуальные отношения не являются незаконными в мусульманской Индонезии, за исключением одной ультраконсервативной провинции Ачех.

Однако в полиции Джакарты заявили, что некоторым задержанным могут предъявить обвинения по статьям, связанным с порнографией, которая запрещена в страна. В частности, сообщается, что некоторые посетители вечеринки танцевали стриптиз, а это по местным законам также может считаться порнографией.

На прошлой неделе в провинции Ачех двух мужчин приговорили к нескольким ударам палками по обвинению в гомосексуализме. Кроме того, недавно полиция арестовала 14 человек за посещение предполагаемой "гей-вечеринки", им также грозят обвинения в порнографии.