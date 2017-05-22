Саудовский король назвал визит Трампа поворотной точкой в отношениях двух стран

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд назвал поворотным моментом в отношениях с США визит американского лидера Дональда Трампа в эту страну.

"Это поворотная точка в отношениях между двумя странами", - приводит саудовское агентство SPA слова короля.

Он добавил, что отношения между Саудовской Аравией и США продвинутся вперед от партнерских "к уровню, когда будут усилены консультации, сотрудничество и координация во всех областях".

Накануне президент США Трамп завершил визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого стороны, среди прочего, подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения. Сумма сделки составила около $110 млрд. Общая сумма соглашений, заключенных между Вашингтоном и Эр-Риядом в ходе этого визита, составила около $380 млрд.