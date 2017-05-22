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Президент Филиппин прибыл в Москву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Самолет президента Филиппин Родриго Дутерте приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, передает корреспондент "Интерфакса".

На этой неделе у филиппинского лидера запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне Дутерте заявил, что Манила заинтересована в закупке у России или Китая высокоточных вооружений.

"Нужно высокоточное оружие, которое может эффективно поражать цели, и нам известно, что оружие такого класса есть у Китая и России", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы открыто обращаемся к вам с предложением дружбы и хотим приобретать у вас оружие, которое нам нужно. Не вертолеты, хотя и вертолеты могут помочь в борьбе против повстанцев, а бороться с ними очень трудно", - добавил президент Филиппин.

Теги: Россия, Филиппины, Родриго Дутерте
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