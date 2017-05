На стадионе в Манчестере прозвучали хлопки

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На стадионе "Манчестер Арена" прозвучали хлопки. Полиция попросила людей избегать района происшествия. Подозревается, что это были взрывы, сообщила BBC News. В это время на арене проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Пока не поступало сообщений о пострадавших.

"Манчестер Арена" часто используется для проведения концертов и спортивных соревнований. Это домашний стадион для двух хоккейных и одного баскетбольного клуба.

