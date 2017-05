Взрывы в Манчестере. Обобщение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - На стадионе "Манчестер Арена" в понедельник вечером произошли два взрыва, в результате которых погибли 19 человек и 59 пострадали. Взрывы произошли в толпе во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Пострадавших развезли в шесть ближайших больниц. Людям с незначительными ранениями оказали помощь на месте. По информации BBC News, у них были "ранения как от шрапнели"

Сигнал о случившемся поступил в полицию около 22:33 (00:33 вторника по московскому времени).

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

Пока точно неизвестно, как именно произошли взрывы. Правоохранительные органы выбрали приоритетной версию теракта и будут рассматривать ее до тех, пор пока не найдут опровержение. Также предполагается, что бомбы привел в действие террорист-смертник.

На "Манчестер Арену" выслали группу саперов, которые занялись поиском взрывчатки. Район Cathedral Garden, где находится стадион, патрулируют полицейские. Местным жителям рекомендуют обходить его стороной.

Пока нет данных о гражданах России среди пострадавших. Посольство РФ в Лондоне призвало россиян сообщить в социальных сетях о том, что они в безопасности. Если гражданам РФ необходима помощь, они могут позвонить по телефону посольства для экстренных случаев: +447768566868.

Певица Ариана Гранде, выступавшая перед зрителями во время взрывов, отреагировала на случившееся в твиттере. Она написала, что сломлена и сожалеет настолько, что не находит слов.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.