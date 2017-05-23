Из-за подозрительного предмета с лондонского автовокзала Виктория началась эвакуация

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация пассажиров проводится во вторник с лондонского автовокзала Виктория, где обнаружен подозрительный предмет, сообщает газета The Sun.

На месте работают подразделения полиции. Здание вокзала оцеплено.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.